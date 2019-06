Onana looft Seedorf en Kluivert: ‘We zijn een beetje zoals Ajax’

Afrika CupAndre Onana hoopt Kameroen aan titelprolongatie van de Afrika Cup te helpen. Het Afrikaanse landentoernooi gaat vrijdag van start en in een interview met Goal blikt de Ajax-doelman vooruit op het toernooi in Egypte.

De 23-jarige Onana speelde nog maar acht interlands voor Kameroen, maar sinds Clarence Seedorf in augustus 2018 de bondscoach werd van de Ontembare Leeuwen is hij de onbetwiste nummer één onder de lat. Onana ziet dan ook positieve ontwikkelingen sinds de komst van Seedorf en zijn assistent Patrick Kluivert. ,,We zijn een beetje zoals Ajax geworden", zegt de doelman.

Onana vindt de invloed van de Nederlandse coaches bij Kameroen een goede. ,,We zijn veel meer naar techniek en tactiek gaan kijken, een beetje net zoals bij Ajax. Ze schenken aandacht aan iedereen op én naast het veld en hebben een geweldige drive om hun doelen met Kameroen te behalen. Het is erg leerzaam en fijn om onder hen te trainen. Ik denk dat ik namens alle spelers spreek. Elke training leren we iets nieuws en we halen steeds het uiterste uit de trainingen.”

Groep F

Kameroen, dat in 2017 de Afrika Cup won, neemt het in Groep F van het toernooi om de Afrika Cup op tegen Ghana, Benin en Guinea-Bissau. Voor Onana wordt het zijn debuut op het eindtoernooi. ,,Het wordt een erg zware kluif met veel goede landen. Voor het eerst doen 24 landen mee. Dat betekent dat er meer goede landen en meer goede spelers zijn die voor hun kansen willen gaan. We moeten meteen goed starten en een krachtig signaal geven aan de andere landen. We willen onze titel verdedigen.”

Voor Kameroen begint de strijd om de Afrika Cup op 25 juni tegen Guinea-Bissau. Op 29 juni en 2 juli staan de duels met respectievelijk Ghana en Benin op het programma.