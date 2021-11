Onbegrip na Ballon d’Or voor Messi: ‘Dit is de grootste beroving ooit’

In Duitsland is veel onbegrip ontstaan over de zevende Ballon d’Or-zege van Lionel Messi. De Argentijn beleefde niet het beste jaar in zijn loopbaan, terwijl Robert Lewandowski diverse records brak. Duitse media zijn daarom kritisch op France Football, de organisator van de verkiezing.

BILD snapt er weinig van. ,,Er bestaat weinig twijfel of hij de beste speler ooit was, maar voor deze verkiezing werd er gestemd op de herinnering aan Messi. Maar in dat geval: waarom heeft iemand als Pelé de prijs niet gewonnen? Hij was ook ooit een goede speler. Dit was gewoon niet verdiend. Sinds vanavond zullen er veel whiplashes zijn omdat de mensen hun hoofden schudden.’’

Toch is er niet bij alle kranten onvrede. ‘Magnificent Seven for Messi', zo kopt de Daily Mirror. ,,Er wordt gezegd dat Messi een matig jaar heeft gedraaid, maar zijn prestaties van het laatste halfjaar zijn levensdoelen voor anderen.’’ Vooral de Spaanse en Franse kranten pakken uit met de winst van Messi. Marca ziet het als een historische avond in de voetballerij, terwijl L’Équipe vooral stilstaat bij het feit dat Messi de tweede speler ooit is uit de Ligue 1 die de Ballon d’Or wint. Het Spaanse Sport zag een triple voor FC Barcelona. Naast Messi werd Pedri het grootste talent en won Alexia Putellas de vrouwelijke Ballon d’Or.

Lothar Matthäus, die de prijs in 1990 won, was na afloop echter fel. ,,Eerlijk gezegd snap ik er helemaal niets meer van na deze verkiezingen. Met alle respect voor Lionel Messi en alle andere genomineerden, maar er was maar één speler die deze prijs verdiende. Dat is Robert Lewandowski.’’

Toni Kroos had liever gezien dat Karim Benzema de prijs had gepakt. ,,Allereerst: ik heb helemaal niets met individuele prijzen’’, zei hij tegen Duitse media. ,,Maar als ze dan toch worden uitgereikt, moet dat wel eerlijk gaan. Dat is nu in mijn ogen niet zo. Als je de beste individuele speler van afgelopen jaar wil belonen, dan moet dat Benzema zijn.’’

Quote Volgend jaar maakt Lewandow­ski zeker weer kans. Oliver Kahn

Op de clubwebsite van Bayern München liet directeur Oliver Kahn eveneens weten dat hij het onterecht vindt dat Lewandowski niet heeft gewonnen. ,,In onze ogen had hij het verdiend’', schrijft hij op de site van de Rekordmeister. ,,Maar hij is ook zonder Gouden Bal iedere dag fantastisch. Volgend jaar maakt hij zeker weer kans.’’

Critici wijzen vooral naar de cijfers. Lewandowski was in dit kalenderjaar liefst 54 keer trefzeker, veertien keer vaker dan Messi. Bovendien schoot de Poolse spits zijn ploeg daarmee naar de Duitse landstitel. Bovendien kroonde hij zich met Bayern München tot wereldkampioen. Messi won dit jaar in clubverband de Copa Del Rey en leidde Argentinië naar de eerste hoofdprijs in jaren. In de zomer versloeg hij Brazilië in strijd om de Copa América.

Beroofd

Ook op Twitter is echter veel onvrede over de keuze voor Messi, die de verkiezing met 33 punten verschil in zijn voordeel besliste. Twitteraars vinden dat Lewandowski voor de tweede keer op rij is beroofd van de prestigieuze prijs. Daar kon Messi zich zelf deels in vinden. ,,Ik wil je zeggen dat het een eer is om met jou te strijden’’, reageerde hij na afloop. ,,Vorig jaar had jij de Gouden Bal verdiend, daar was iedereen het erover eens. Ik hoop dat ze die alsnog aan je kunnen geven, want dat verdien je.”

