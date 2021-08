Onlusten in Nice komen niet als verrassing: ‘In Marseille gaat de vlam ook in de pan slaan’

Strootman met Cagliari na inhaalrace naast Spezia van doelman Zoet

20:40 In de Italiaanse competitie heeft Spezia in de eerste competitiewedstrijd 2 punten laten liggen. De ploeg van de nieuwe trainer Thiago Motta moest in de uitwedstrijd tegen Cagliari genoegen nemen met 2-2.