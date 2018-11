Ontevreden Bruma stuurt aan op vertrek bij VfL Wolfsburg

Video België in tweede helft langs IJsland

15 november België heeft met de nodige moeite het duel in de Nations League gewonnen van IJsland. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel wonnen de Rode Duivels met 2-0. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez blijft daardoor lijstaanvoerder in groep 2 van League A.