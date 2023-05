Ontknoping nadert in topcompetities: dit zijn de titelkansen voor Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Nathan Aké

De maand mei is aangebroken en dat betekent maar één ding: de voetbalcompetities naderen hun ontknoping. Welke clubs stevenen af op de titel? Wat zijn de stuntploegen en wie verrassen er juist in negatief opzicht? Dit is de stand van zaken in de belangrijkste competities van Europa.

Te beginnen in de grootste nationale voetbalcompetitie ter wereld: de Premier League. Na de overwinning van Manchester City op Arsenal vorige week zijn de rollen daar compleet omgedraaid. City staat bovenaan met één punt voorsprong op de Londenaren en heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed, de koploper speelt er nog zes in totaal. Arsenal is uit vorm en daardoor lijkt de titel naar de ploeg van Pep Guardiola en Nathan Aké te gaan.

De positieve verrassingen zijn dit jaar Aston Villa en Brighton. Beide ploegen hebben een grote kans om Europees voetbal te halen. De uitschieter naar onder is Chelsea. Ondanks het uitgeven van honderden miljoenen euro’s gaat de ploeg het seizoen als grijze middenmoter afsluiten.

Erik ten Hag kent een overwegend goed seizoen in Engeland. In februari won hij de League Cup en staat begin juni in de finale van de FA Cup. De Europa League was enigszins teleurstellend met ‘slechts’ een kwartfinaleplek. United gaat hoogstwaarschijnlijk de competitie in de top 4 afsluiten. Dat betekent Champions League-voetbal volgend jaar,

Stand aan kop

1. Manchester City 32-76

2. Arsenal 33-75

3. Newcastle United 33-65

4. Manchester United 32-63

5. Liverpool 33-56

De degradatiestrijd is buitengewoon spannend. Leicester City, Leeds United, Nottingham Forest en Everton strijden om twee tickets voor de Premier League van volgend seizoen. De andere twee delven het onderspit en dalen af naar het Championship.

Volledig scherm Nathan Aké kan met Manchester City een gooi doen naar de titel. © AFP

Duitse titelrace spannend tot de laatste seconde

De Bundesliga nadert een spannende ontknoping. Bayern München nam afgelopen weekend de koppositie over van Borussia Dortmund. Met nog 4 wedstrijden te gaan is ook het verschil in Duitsland één punt. Beide titelkandidaten zijn enorm wisselvallig. Het lijkt er dan ook op dat de titelrace pas in de laatste speelronde wordt beslecht.

De meest positieve verrassing is dat er eindelijk weer een échte titelrace is in Duitsland. In 2019 was het nog wel spannend, maar de laatste andere kampioen - dan Bayern - was Dortmund in 2011-2012. Het feit dat Union Berlin en Freiburg ook al het hele seizoen bovenin meedraaien is ook opvallend. Beide liggen nog op koers voor Champions League-voetbal.

De negatieve verrassing lijkt Frankfurt te worden. Ondanks de Europa League-winst van vorig seizoen en de overwintering in de Champions League dit seizoen dreigt de volksclub na een dramatisch verlopen tweede seizoenshelft naast Europees voetbal te grijpen.

Stand aan kop:

1. Bayern München 30-61

2. Borussia Dortmund 30-61

3. Union Berlin 30-56

4. SC Freiburg 30-56

5. RB Leipzig 30-54

Ook in Duitsland is de strijd tegen degradatie spannend. ‘Traditionsvereine’ Hertha, Stuttgart en Bochum zijn nog lang niet zeker van een langer verblijf in de Bundesliga. Ook Hoffenheim en gevallen topclub Schalke 04 moeten nog alles geven voor handhaving.

Volledig scherm Matthijs de Ligt lacht, want Bayern München heeft de titel in eigen hand. © REUTERS

Barcelona ruikt titel ondanks weinig gescoorde goals

De ploeg van Frenkie de Jong domineert de Spaanse competitie dit seizoen. Van enige spanning om de titel is al langere tijd geen sprake meer. Met nog 6 speelronden te gaan is de voorsprong op Real Madrid 11 punten en alleen in theorie nog een concurrent. Na drie seizoenen zonder landstitel werd het wel weer tijd voor een kampioenschap.

Een écht positieve verrassing is niet aan te wijzen in Spanje. Al heeft Osasuna de beste papieren voor deze ‘titel’. De club uit Pamplona staat in het linkerrijtje en speelt bovendien ook nog de bekerfinale. Europees voetbal is dus allesbehalve uitgesloten. De negatieve verrassing is Valencia. Na jarenlang wanbeleid is één van de grootste Spaanse clubs verwikkeld in een spannende degradatiestrijd. Ze staan slechts twee punten boven de de streep.

Stand aan kop:

1. FC Barcelona 32-79

2. Real Madrid 32-68

3. Atlético Madrid 32-66

4. Real Sociedad 32-58

5. Villarreal 32-53

Naast Valencia vechten liefst zes andere clubs tegen degradatie. Al kan je stellen dat Elche met 16 punten al is gedegradeerd. Cádiz, Real Valladolid, Almería, Espanyol en Getafe zitten met Valencia enorm dicht op elkaar. In theorie kan zelfs ieder club vanaf positie 8 nog degraderen, maar dan moet alles tegenzitten.

Volledig scherm Frenkie de Jong gaat zijn eerste landstitel met FC Barcelona pakken. © AFP

Na lang wachten eindelijk weer een titel in Napels

Dat Napoli kampioen gaat worden is allang duidelijk. Afgelopen zondag kon dat al, maar toen mislukte het tegen Salernitana. Lazio kan de voetbalmachine van Luciano Spalletti alleen mathematisch gezien inhalen. Deze week moet de eerste titel sinds 1990 worden gewonnen. Napoli is daarmee ook de positieve verrassing dit seizoen. Voor Italiaanse clubs is het ook buiten de landsgrenzen een mooi jaar. Vijf ploegen staan in een Europese halve finale.

Wat ook opviel is de onrust bij Juventus, al is dat door de jaren heen geen unicum bij de Turijnse club. Een zware puntenstraf, die later werd teruggedraaid, en racisme doen het al niet te beste imago geen goed van de 36-voudig landskampioen. Tóch ligt Champions League, met 6 wedstrijden en een Europa League-campagne in het vooruitzicht, binnen handbereik.

Stand aan kop:

1. Napoli 32-79

2. Lazio 32-61

3. Juventus 32-60

4. Internazionale 32-57

5. AC Milan 32-57

Volledig scherm De Napoli-fans kunnen niet wachten op de volgende landstitel. © AP

Zelfs in een wisselvallig jaar lijkt Paris Saint-Germain ongenaakbaar

In de laatste 10 jaar werd PSG achtmaal kampioen. Dit seizoen wordt dat hoogstwaarschijnlijk 9 uit 11. Het sterrenensemble met Lionel Messi en Kylian Mbappé als kopstukken laat dit seizoen regelmatig een steekje vallen in de Ligue 1. Daar komt een vroege uitschakeling in de beker en Champions League bij, waardoor de fans van mening zullen zijn dat het seizoen mislukt is.

De positieve verrassing is zonder twijfel RC Lens. De gevallen subtopper is na jarenlang bivakkeren op het tweede niveau helemaal terug. Vorig seizoen was het team met een fanatieke aanhang al dicht bij Europees voetbal en dat gaat dit seizoen sowieso lukken. Sterker nog, Champions League ligt binnen handbereik.

Stand aan kop:

1. Paris Saint-Germain 33-75

2. Olympique Marseille 33-70

3. RC Lens 32-66

4. AS Monaco 33-61

5. Lille 33-59

Volledig scherm Het gaat dit seizoen niet vanzelfsprekend bij Lionel Messi en Kylian Mbappé, maar de titel wordt waarschijnlijk 'gewoon' gewonnen. © REUTERS

Drie teams strijden in ‘Championship play-offs’ om landstitel

Afgelopen weekend won Mark van Bommel zijn eerste hoofdprijs als trainer. Over een paar weken kan hij dat aantal verdubbelen door de landstitel te pakken met Antwerp. Racing Genk en Union Sint-Gillis zijn de andere twee teams die strijden om de titel. De verschillen zijn minimaal en daardoor weten we pas laat wie de kampioen van België wordt. Club Brugge is het vierde en laatste team in de kampioenspoule, maar is slechts opvulling.

De allergrootste verrassing is dat de grootste Belgische club in het rechterrijtje is geëindigd. RSC Anderlecht werd 11de dit seizoen. Volgend seizoen dus geen Europees voetbal bij de 34-voudig Belgisch kampioen. Een grote schoonmaak is waarschijnlijker.

Deelnemers aan kampioenspoule:

1. Racing Genk 41 punten

2. Union 38 punten*

3. Antwerp 36 punten*

4. Club Brugge 30 punten

* Spelen nog een inhaalduel tegen elkaar

Volledig scherm De Nederlandse trainingsstaf van Antwerp met hoofdcoach Mark van Bommel (r) wil na de Croky Cup ook de landstitel winnen. © AFP