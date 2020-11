Ontroerende reacties op overlijden Maradona: ‘Sint Diego, beschermheilige van het pingelen’

De nabestaanden van Johan Cruijff wensen Maradona een vredige rustplaats toe. ‘Jij bent voor eeuwig.’

Wielerverslaggever Thijs Zonneveld houdt het bij misschien wel het mooiste beeldmateriaal van Maradona. De wereldberoemde ‘warming-up’ met losse veters op de muziek van Life is Life.

Een ander voetbalicoon, voormalig PSV-spits Romario, is diep bedroefd door het overlijden van Maradona. ‘Mijn vriend is er niet meer. Maradona, de legende. De Argentijn die de wereld veroverde met de bal aan zijn voeten, maar ook vanwege zijn vreugde en unieke persoonlijkheid. Ik heb het al een paar keer gezegd, van de spelers die ik op het veld zag, was hij de beste.’

Sportverslaggever Nando Boers houdt het bij een simpel citaat: ‘alle twijfel is weg’. Deze woorden werden op 22 juni 1986 uitgesproken door commentator Theo Reitsma, vlak nadat Maradona zijn iconische solo tegen Engeland in de WK-kwartfinales had afgerond.

Ook het Nederlands elftal houdt het bij eenvoudige, maar krachtige woorden: ‘Rust in vrede Diego’.

Napoli, de club waar Maradona furore maakte, heeft Maradona voor eeuwig in het hart gesloten. ‘Ciao Diego’.

Atletieklegende Usain Bolt plaatst wat foto's van hem en Maradona. ‘RIP voor een legende.’

NOS-commentator Jeroen Grueter doopt Maradona bij deze om tot Sint Diego, de beschermheilige van het pingelen.

De ‘Rode Duivels’, die in 1986 een speelbal waren van de grillen van Maradona, herdenken de Argentijn met de woorden: ‘Het was een eer om tegen je te spelen, Diego’.

De wereldberoemde oud-doelman van het Colombiaanse elftal René Higuita spreekt imponerende woorden: ‘Ik schrijf dit bericht met een brok in mijn keel, nu ik dit vreselijke nieuws heb gehoord. Diego was mijn idool en vriend !! De gekken en andersdenkenden worden soms verkeerd begrepen ... Maar we deugen in ons hart .. !!’

Cabaretier en voormalig Studio Voetbal-columnist Jan Beuving refereert eveneens aan de befaamde warming-up zonder veters van Maradona.

‘Vandaag neem ik afscheid van een vriend en neemt de wereld afscheid van een eeuwig genie’, schrijft Cristiano Ronaldo ‘Een van de beste ooit. Een ongeëvenaarde goochelaar. Hij vertrekt te vroeg, maar laat een erfenis na zonder grenzen en een leegte die nooit zal worden gevuld. Rust zacht, geweldenaar. Je zal nooit vergeten worden.’

Verslaggever Sjoerd Mossou houdt het bij een schitterende foto van Maradona met twee emoji's die voor zichzelf spreken.

‘De sportwereld in het algemeen en voetbal in het bijzonder heeft sinds vandaag een leegt’, schrijft de Spaanse tennislegende Rafael Nadal. ‘Maradona was een van de grootste atleten in de geschiedenis. Wat hij deed in het voetbal blijft voor altijd. Mijn oprechte condoleances en condoleances aan zijn familie, de voetbalwereld en heel Argentinië.’

Robin van Persie is dankbaar dat hij Maradona een aantal keer heeft mogen ontmoeten. ‘Een ongelooflijke voetballer en een plezier om naar te kijken. En een ontzettend warme en vriendelijke persoon naast het veld’

Ajax-linksback Nicolás Tagliafico heeft ook mooie woorden over voor zijn landgenoot: ‘Vandaag is een dag die we nooit zullen vergeten! Rust zacht Diego Armando Maradona! Je was en blijft een LEGENDE “10". Bedankt voor alles!’

De Argentijnse Feyenoord-verdediger Marcos Senesi is Maradona voor eeuwig dankbaar. ‘Rust in vrede’

Bekijk hieronder de reactie van Sjoerd Mossou op het overlijden van Maradona: