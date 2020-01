Ontslag Conte kostte Chelsea ruim 31 miljoen euro

Conte leidde Chelsea in 2017 naar de landstitel, maar moest in de zomer van 2018 plaatsmaken voor Maurizio Sarri. Conte besloot een rechtszaak aan te spannen omdat hij te weinig tijd had om vlak voor het nieuwe seizoen nog een andere club te vinden. Chelsea voelde zich juist benadeeld door Conte omdat hij Diego Costa uit de selectie had gezet. Dat bleek slecht voor de marktwaarde van de Spaanse spits.



Conte werd vorig jaar mei in het gelijk gesteld en kreeg 10,3 miljoen euro mee. Uit het jaarverslag over het vorige seizoen blijkt dat het ontslag van de huidige trainer van Internazionale ruim 31 miljoen euro heeft gekost. Hij vertrok namelijk met elf stafleden en de spelende rechtszaak kostte ook veel geld.

Mede door het ontslag van Conte maakte Chelsea vorig seizoen zo'n 100 miljoen euro verlies. Eigenaar Roman Abramovitsj pompte vorig seizoen 290 miljoen euro in de ploeg uit Londen.