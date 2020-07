Ook Atalanta mist met goalgetter Ilicic waarschijnlijk sleutelspeler in kwartfinale CL

Josip Ilicic schoot Atalanta Bergamo voor de corona-onderbreking hoogstpersoonlijk naar de kwartfinale van de Champions League door in het tweeluik met Valencia maar liefst vijf keer te scoren. Het ziet er echter naar uit dat hij die kwartfinale, op 12 augustus tegen Paris Saint-Germain, zelf niet kan spelen.

De Sloveen kampt met een enkelblessure en kwam daarom al sinds de topper tegen Juventus (2-2) op 11 juli niet meer in actie. ,,De wedstrijd tegen PSG komt steeds dichterbij. Met elke dag die passeert, wordt het moeilijker om hem op tijd fit te hebben”, somberde trainer Gian Piero Gasperini. ,,Het is jammer dat je het in zulke belangrijke wedstrijden zonder een van je topspelers moet doen.”

,,Ilicic is enorm belangrijk voor ons. Het is hetzelfde als dat Juventus het zonder Paulo Dybala zou moeten doen, Lazio zonder Ciro Immobile of Inter zonder Romelu Lukaku.”

Hetzelfde probleem geldt voor tegenstander Paris Saint-Germain. Daar ontbreekt Kylian Mbappé nadat hij in de Coupe de France-finale tegen Saint-Étienne uit de wedstrijd werd geschopt. De kwartfinale van de Champions League gaat op 12 augustus in Lissabon over één duel.

