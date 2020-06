Ook de nummer 7 van Bundesliga gaat Europa in

Recordom­zet in Europees voetbal vóór coronacri­sis

9:25 De Europese voetbalwereld heeft afgelopen seizoen weer een recordomzet gedraaid. Volgens Deloitte, dat jaarlijks een rapport maakt over de financiën in de voetbalbranche in Europa, bedroeg de omzet 28,9 miljard euro. Dat is een half miljard meer dan in het seizoen 2017-2018.