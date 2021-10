Ook deze Champions League-wedstrijden zijn om te smullen

FC Barcelona - Dinamo Kiev

Het was wel even prettig voor Ronald Koeman, zondagavond in Camp Nou, kort na de 3-1 overwinning op Valencia. Na weken waarin het gezaag aan zijn stoelpoten tot aan Zuid-Spanje hoorbaar moet zijn geweest, ging het eindelijk weer eens over voetbal bij de Catalanen. Over Memphis Depay die met een goal belangrijk was. Over Sergiño Dest, die een fraaie assist leverde.

Volledig scherm Ansu Fati. © REUTERS

En natuurlijk over de van een blessure teruggekeerde smaakmaker Ansu Fati, met afstand de beste man in het elftal van Koeman. In die zin, zou je zeggen, leeft Barca wel met enig vertrouwen toe naar de wedstrijd van morgenavond tegen Dynamo Kiev. Winst is noodzakelijk na die zo pijnlijke duels met Bayern München en Benfica, die allebei met 3-0 verloren gingen. Zijn borst nat maken kan Koeman hoe dan ook deze week. Zondag komt aartsrivaal Real Madrid op bezoek in Camp Nou.

Club Brugge - Manchester City

Verbazing alom, zondagmiddag in het Soevereinstadion, de thuisbasis van Lommel SK. De Manchester City-sterren Ederson en Gabriel Jesus zien ze tenslotte niet iedere dag aan de Gestelsedijk. Nu was de wedstrijd tegen Moeskroen (3-0) op voorhand best interessant. En Stijn Wuytens (ex-AZ) of Arno Verschueren (ex-NAC) live aan het werk zien wil natuurlijk iedere voetballiefhebber wel. Maar om daarvoor nou vanuit Engeland over te komen?

Volledig scherm Ruud Vormer (rechts). © BELGA

Een foefje was het waarschijnlijk van de Brazilianen, die net interlands achter de rug hadden namens hun vaderland. Wanneer ze vanuit Zuid-Amerika rechtstreeks naar Engeland waren gevlogen, hadden ze tien dagen in quarantaine gemoeten. Nu hoefde dat niet. En daardoor kunnen ze vanavond namens City in actie komen tegen Club Brugge. De ploeg van Noa Lang, Bas Dost en Ruud Vormer, die eerder Paris Saint-Germain al knap op 1-1 hield en vervolgens met 1-2 te sterk was voor RB Leipzig, heeft namelijk een gevaarlijke reputatie.

Inter - Sheriff Tiraspol

De naam klinkt als een krachtige keelpastille, Sheriff Tiraspol. Maar badinerend doen over de club uit Moldavië zou ronduit ongepast zijn. Daarvoor was de 2-1 overwinning op Real Madrid van twee weken geleden te indrukwekkend. De zege op de Spaanse grootmacht, tot stand gekomen via een weergaloze volley van middenvelder Sébastien Thill, volgde op een al even knappe winst op Sjachtar (2-0).

Volledig scherm Stefan de Vrij in duel met Felipe Anderson. © EPA

Daardoor gaat de ploeg van Yuriy Vernydub nu zelfs aan kop in poule D. Grote vraag: is de Champions League-debutant vanavond ook in staat om te stunten tegen het Inter van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries? Gebrek aan vertrouwen valt de club, opgericht door een oud-officier van de Russische geheime dienst KGB, in elk geval niet te ontzeggen. Zaterdag nog leverde de competitiewedstrijd tegen het doorgaans lastige FC Sfintul Gheorghe een 4-0 zege op.

RB Salzburg – Wolfsburg

Als voetballer wilde hij nog weleens botsen met scheidsrechters. En ook als trainer van Wolfsburg blijkt Mark van Bommel lang niet altijd op één lijn te zitten met de leiding. Al had hij onlangs, tijdens de wedstrijd van de Duitse club tegen Sevilla, beslist reden tot klagen. VAR Kevin Blom dupeerde hem immers behoorlijk met zijn dubieuze beslissing om na licht contact tussen Wolfsburg-verdediger Josuha Guilavogui en Sevilla-aanvaller Erik Lamela voor een strafschop te pleiten bij scheidsrechter Georgi Kabakov, die dienstbaar gehoor gaf aan de visie van Blom. Gevolg: net als tegen Lille pakte Wolfsburg slechts een punt. Een driepunter tegen RB Salzburg is morgenavond daarom zeer welkom voor de bij PSV ontslagen coach. En die moet tot stand komen zonder Wout Wegworst. De spits, die zich voorafgaand aan het EK weigerde te laten vaccineren, is geveld door corona...

Atlético Madrid - Liverpool

,,Godzijdank is hij bij ons”, zei Jürgen Klopp, gistermiddag, voorafgaand aan het duel van Liverpool met Atlético Madrid. Hij doelde op Virgil van Dijk, de Oranje-aanvoerder die na zijn maandenlange blessureleed langzaam weer toegroeit naar zijn topniveau. En dat treft, met het oog op het duel van vanavond in de Spaanse hoofdstad, waarin hij Luis Suárez geregeld tegen zal komen en waarin Van Dijks ploeggenoten Mohamed Salah en Roberto Firmino hun wervelende optreden tegen Watford (0-5 winst) een vervolg zullen willen geven. Een wedstrijd uit de categorie smullen geblazen.

Volledig scherm Luis Suárez. © AFP