Ook deze clubs in La Liga zijn het volgen zeker waard

Valencia

Stadion: Mestalla (49.500 plaatsen)

Coach: Marcelino García Toral

Sterspeler: Daniel Parejo

Valencia werd begin deze eeuw onder leiding van coach Rafael Benítez nog twee keer kampioen van Spanje, maar sindsdien werd het gat met grootmachten FC Barcelona (negen landstitels in veertien jaar) en Real Madrid (vier landstitels in veertien jaar) groter en groter. De laatste jaren nam bovendien Atlético Madrid de rol als derde club in La Liga weer over van Valencia, dat in 2016 en 2017 zelfs twee keer op rij als elfde eindigde in de competitie. Vorig seizoen werd onder trainer Marcelino García Toral de weg omhoog weer ingezet, resulterend in een vierde plaats en daarmee weer een plek in de Champions League. Met aanwinsten als Geoffrey Kondogbia (definitief overgenomen van Internazionale), Kevin Gameiro (Atlético Madrid), Mouctar Diakhaby (Olympique Lyon), Daniel Wass (Celta de Vigo), Michy Batshuayi (gehuurd van Chelsea) en Denis Cheryshev (gehuurd van Villarreal) belooft het opnieuw een mooi seizoen te gaan worden in Mestalla, met haar steile tribunes een van de mooiste stadions in Europa. Valencia is er deze zomer echter (nog) niet in geslaagd om de Portugese vleugelaanvaller Gonçalo Guedes, de grote smaakmaker van vorig seizoen, definitief over te nemen van Paris Saint-Germain.

Volledig scherm De spelers van Valencia na de winst van de Trofeo Naranja. © Getty Images

Real Betis

Stadion: Estadio Benito Villamarín (60,720 plaatsen)

Coach: Quique Setién

Sterspeler: Andrés Guardado

Het is geen toeval dat Real Betis al meer dan 50.000 seizoenskaarten heeft verkocht voor dit seizoen. Spektakel is namelijk gegarandeerd onder trainer Quique Setién, die houdt van aanvallend en vermaak voor de supporters. Vorig seizoen ging Betis een paar keer hard onderuit (3-6 tegen Valencia, 0-5 tegen FC Barcelona en 3-5 tegen Real Madrid), maar won het ook met 4-0 van Levante en met 3-5 op bezoek bij stadsrivaal Sevilla. Het resulteerde wel in een zesde plaats, nadat Betis in 2014 nog kansloos degradeerde uit La Liga. Met spelers als William Carvalho, Sidnei, Takashi Inui, Sergio Canales, Joel Robles, Antonio Barragán hebben de Verdiblancos zich voor 25 miljoen euro goed versterkt. Tel daar de ervaring van mannen als Marc Bartra (27), Andrés Guardado (31), Javi García (31) en clubicoon Joaquín (37) bij op en het belooft weer een mooi seizoen te worden. Real Betis zal dit seizoen ook indruk willen maken in het Europese voetbal, waar de club zich voor de tiende keer voor heeft geplaatst.

Volledig scherm De Japanse WK-uitblinker Takashi Inui in het shirt van zijn nieuwe club Real Betis. Hij kwam transfervrij over van Eibar. © Getty Images

Rayo Vallecano

Stadion: Campo de Fútbol de Vallecas (14.708 plaatsen)

Coach: Miguel Ángel Sánchez Muñoz

Sterspeler: Adrián Embarba

Met Atlético en Real kent Madrid twee absolute grootmachten in het Europese voetbal, maar de hoofdstad van Spanje heeft ook nog een verborgen pareltje: Rayo Vallecano. In de oostelijke volkswijk ligt naast metrohalte Portazgo het Campo de Fútbol de Vallecas, een lust voor het oog voor de ware stadionliefhebber. De sfeer tijdens wedstrijden doet er Argentijns aan, waarmee Rayo (vertaling: bliksem) veel sympathie oproept bij voetbalfans. Rayo Vallecano pendelt al veertig jaar heen en weer tussen de hoogste drie divisies van Spanje. De achtste plaats in het seizoen 2012/2013 is de beste prestatie in de clubhistorie, maar drie jaar later degradeerde de club weer naar de Segunda División. Nu is Rayo weer terug op het hoogste niveau, maar de smalle selectie biedt voorlopig weinig perspectief. Met de Peruaanse rechtsback Luis Advíncula, Álvaro Medrán (gehuurd van Valencia) en Gaël Kakuta heeft Rayo weer een paar leuke spelers naar Madrid gehaald, maar het vertrek van toptalent Fran Beltrán (voor 8 miljoen euro naar Celta de Vigo) en topscorer Raúl de Tomás (terug naar Real Madrid na 24 goals in 32 duels) zal voelbaar zijn voor coach Michel. Mogelijk wordt Fran Sol, die in de jeugd al voor Rayo Vallecano speelde, voor 31 augustus nog opgepikt uit Tilburg.

Volledig scherm Dolle vreugde bij de spelers en supporters van Rayo Vallecano na de goal van Alex Moreno. © Twitter.com/RayoVallecano

Athletic Bilbao

Stadion: San Mamés (53.289 plaatsen)

Coach: Eduardo Berizzo

Sterspeler: Iñaki Williams

In een tijd waarin clubs en spelers snel op elkaar zijn uitgekeken en vooral aan elkaar willen verdienen, is Athletic Club uit Bilbao een mooie uitzondering. De club uit Baskenland speelt sinds 1912 al uitsluitend met Baskische spelers. Dat het ieder jaar moeilijker wordt om met dit beleid goede prestaties te blijven behalen, blijkt wel uit een blik op de erelijst van Athletic. De club werd acht keer kampioen van Spanje en won 23 keer de Spaanse beker, maar sinds 1984 won de club alleen nog de Spaanse Supercup in 2015. De transferperiodes bij Athletic Bilbao zijn dan ook zelden interessant, al verdiende Athletic Bilbao deze zomer natuurlijk wel 80 miljoen euro met de verkoop van doelman Kepa Arrizabalaga aan Chelsea. De Basken gaven voorlopig slechts 29 miljoen euro uit, aan vleugelverdedigers Yuri Berchiche (PSG), Ander Capa (Eibar) en Cristian Ganea (FC Viitorul). Voorin moeten Aritz Aduriz, Iñaki Williams, Iker Muniain en Raúl García opnieuw voor de goals zorgen. Na de zeer teleurstellende zestiende plaats van vorig seizoen wil Athletic Bilbao nu weer Europees voetbal behalen, waar het in zeven van de laatste tien seizoenen in slaagde.

Volledig scherm Mikel Balenziaga in actie voor Athletic Bilbao. © EPA

Eibar

Stadion: Ipurúa (7.083 plaatsen)

Coach: José Luis Mendilibar

Sterspeler: Pedro León

Athletic Bilbao en Real Sociedad zijn de grote clubs in Baskenland, maar tussen deze twee clubs in ligt het plaatsje Eibar, met zo'n 27.000 inwoners. Om de twee weken zitten er dit seizoen bij iedere thuiswedstrijd weer 7.000 op de tribunes van Ipurúa, te kijken naar hun geliefde Sociedad Deportiva Eibar. De club is in handen van de fans, ruim 10.000 uit 69 verschillende landen, die samen met de vrouwelijke voorzitter Amaia Gorostiza. Sinds de historische promotie naar La Liga in 2014 eindigde Eibar op plek 18, 14, 10 en 9, vorig seizoen zelfs boven de Baskische grootmachten Athletic Bilbao en Real Sociedad. Op dat succes wil Eibar dit seizoen verder bouwen. Met een bescheiden selectie en budget, maar vol met dromen en ambities. De bekendste speler bij Eibar is voormalig Real Madrid-middenvelder Pedro León, het broertje van wielrenner Luis León Sánchez.