Ook deze kampioenenmakers werden ontslagen

Marino Pusic moet bij FC Twente ondanks de titel in de Keuken Kampioen Divisie vertrekken. Hij is niet de eerste coach die met een hoofdprijs de laan wordt uitgestuurd.

Laurent Blanc (PSG)

Hij bezorgde Paris Saint-Germain drie landstitels op een rij. Toch moest de Franse trainer in juni 2016 vertrekken. Officieel gebeurde dat ‘in goed overleg’, maar het was duidelijk dat de Qatarese clubleiding ontevreden was over de Europese campagnes. Onder Blanc strandde PSG drie jaar op een rij in de kwartfinales van de Champions League. Dit seizoen kwam de Parijse club niet verder dan de achtste finales. Ondanks een nieuwe landstitel mag trainer Thomas Tuchel dus wel op zijn tellen passen.

Laurent Blanc. © AP

Capello (Real Madrid)

Real Madrid werd onder Fabio Capello twee keer kampioen: in 1997 en in 2007. Beide keren moest de Italiaan echter uit de Spaanse hoofdstad vertrekken. De eerste keer vanwege zijn slechte relatie met voorzitter Lorenzo Sanz. Bovendien lag Capello slecht bij de fans omdat hij publiekslieveling Raúl naar de linkerflank had verbannen. In 2007 werd de oefenmeester aangerekend dat Real al in de achtste finales van de Champions League werd uitgeschakeld.

© ALBERTO MARTIN

Mancini (Inter)

In maart 2008 gingen in de Italiaanse media geruchten dat Internazionale Roberto Mancini zou vervangen door José Mourinho. Mancini kondigde vervolgens aan dat hij aan het eind van het seizoen uit Milaan zou vertrekken. Na een onderhoud met voorzitter Moratti kwam hij daarvan terug. Ondanks de veroverde landstitel werd de coach vervolgens toch ontslagen en later inderdaad vervangen door Mourinho. In een persbericht schreef Inter dat Mancini werd ontslagen vanwege zijn opmerkingen na de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool. De Milanese club werd in de achtste finales uitgeschakeld. Na de uitschakeling zei de teleurgestelde Mancini de club na het seizoen te willen verlaten. Hij keerde in 2014 terug bij Inter. In augustus 2016 moest hij na een conflict met het bestuur vertrekken. Mancini werd opgevolgd door Frank de Boer.

Mancini viert op 18 mei 2008 feest na de landstitel van Inter. © EPA