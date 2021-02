Ook invaller Ziyech kan Chelsea niet redden tegen Southampton

Sinds manager Thomas Tuchel aan het roer kwam bij Chelsea, is Ziyech op een zijspoor beland. In het competitieduel met Wolverhampton Wanderers (het debuut van de Duitser) stond hij nog wel in de basis, zoals hij later in het FA Cup-duel met Barnsley ook mocht starten, maar in de vier overige competitieduels die Chelsea speelde onder leiding van Tuchel kwam Ziyech geen seconde meer in actie.