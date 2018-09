'Ook spelers van Manchester City hebben slechte dagen'

Infantino wil geen Spaanse competitie­du­els in Verenigde Staten

18 september FIFA-voorzitter Gianni Infantino vindt het maar niets dat Spaanse competitiewedstrijden in de Verenigde Staten gespeeld gaan worden. ,,Ik zie liever een mooi duel uit de MLS in de VS dan wedstrijden uit La Liga'', zei Infantino tegen ESPN. ,,Het basisprincipe is toch dat je thuiswedstrijden thuis speelt en niet in een ander land.''