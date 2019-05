Ook vrouwen United en Spurs in Super League

United werd vorige maand kampioen op het tweede niveau door een klinkende 7-0 overwinning op Crystal Palace. Elf maanden geleden keerde de club terug nadat er in 2005 een streep was gezet door het vrouwenvoetbal in Manchester. De Spurs stelden met de tweede plaats in die competitie promotie veilig.



Arsenal verzekerde zich afgelopen seizoen van de titel in de Women's Super League. Ook Manchester City, Liverpool en Chelsea waren afgelopen seizoen al vertegenwoordigd op het hoogste niveau.