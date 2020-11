Oostenrijkse bekerronde uitgesteld vanwege aanslag in Wenen

,,De regering heeft ons verzocht niet te spelen, in verband met de periode van nationale rouw”, zegt voorzitter Leo Windtner van de Oostenrijkse voetbalbond. “Vanzelfsprekend geven wij gehoor aan dit verzoek.”



Windtner sprak zijn medeleven uit aan alle slachtoffer en nabestaanden. ,,Het is verschrikkelijk wat in onze hoofdstad is gebeurd. Maar in Oostenrijk én in Wenen staan wij naast elkaar. Wij zijn één.”



De aanslag in Wenen kostte vier mensen het leven. Zeker twintig mensen raakten gewond.