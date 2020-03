Op deze sportevenementen kun je je de komende dagen nog wél verheugen

In een rap tempo sneuvelen tientallen toernooien en wedstrijden van de sportkalender. Op enkele plekken in de wereld wordt (voorlopig) nog wél gesport. Dit zijn de meest interessante sportevenementen op een rijtje.

Parijs-Nice

De wielrenners in Frankrijk zijn momenteel een van de weinige actieve sporters in de wereld. Vandaag won de Belg Tiesj Benoot van Sunweb. De wielerkoers zou aanvankelijk tot zondag duren, maar de slotrit eindigt morgen bovenop de Valdeblore La Colmiane. Ook het eindklassement wordt komende zaterdag opgemaakt. Daarin staat Maximilian Schachmann (Bora-Hans Grohe) bovenaan. De Duitser heeft een voorsprong van 36 seconden op etappewinnaar Benoot. Morgen is voorlopig de laatste kans om in Frankrijk renners aan het werk te zien. De Franse wielerbond FFC laat weten dat na de slotrit van Parijs-Nice vanwege de uitbraak van het coronavirus voorlopig alles wordt geannuleerd. Het besluit geldt voorlopig tot Parijs-Roubaix, de klassieker die zondag 12 april op het programma staat.

Volledig scherm Tiesj Benoot. © EPA

Players Championships Darts

Michael van Gerwen komt deze week nog tweemaal in actie in het Engelse Barnsley. De dertigjarige darter uit Vlijmen doet mee aan twee evenementen uit het Players Championship. Vijf dagen geleden schreef Van Gerwen nog de UK Open op zijn naam door Gerwyn Price in de finale te verslaan. Ook gisterenavond was De Groene Sloopkogel Price de baas in de Premier League.

Volledig scherm Van Gerwen won in de Premier League met 7-5 van Price. © Getty Images

Competitievoetbal in Rusland, Turkije en Gibraltar

Voetballiefhebbers moeten flink zappen om deze competities te vinden, maar er wordt ook nog gevoetbald. In Turkije speelt Eljero Elia met Istanbul Basaksehir zondag tegen oud-eredivisionisten Alexander Sørloth en Bilal Basacikoglu. Ook staat de derby tussen Galatasaray en Besiktas op het programma.

Volledig scherm Eljero Elia. © Getty Images

Olympisch kwalificatietoernooi boksen

De Nederlandse boksers Nouchka Fontijn (middengewicht), Max van der Pas (middengewicht) en Enrico Lacruz (lichtgewicht) strijden sinds gisteren in Londen voor een ticket voor de Olympische Spelen. Het toernooi staat gepland voor komende zomer in 2020, maar het is nog onzeker of het doorgaat.

Volledig scherm Nouchka Fontijn. © BSR Agency

Zesdaagse baanwielrennen

Ook in Engeland: de zesdaagse van Manchester. De Nederlandse baanwielrenners Yoeri Havik en Wim Stroetinga strijden voor prolongatie van de titel: het duo viel vorig jaar in de prijzen. Het is de tweede keer dat het toernooi in Manchester wordt gereden. Ondanks streng deurbeleid in veel landen, zijn in Manchester nog wel supporters welkom.

Volledig scherm Wim Stroetinga en Yoeri Havik. © ANP

WorldTour beachvolleybal

Op Langkawi, een eiland dat bij Maleisië hoort, staan de beachvolleyballers Dirk Boehlé en Stefan Boermans in de kwartfinale van een toernooi uit de WorldTour. Het duo streeft naar de top. Op Langkawi kunnen de beachvolleyballers hun kwaliteiten tonen.