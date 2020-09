Openbaar Ministerie eist drie jaar cel tegen rechterhand van Blatter

Valcke en Al-Khelaïfi zijn aangeklaagd voor corruptie en crimineel gedrag. Volgens de Zwitsers heeft de 46-jarige zakenman uit Qatar samen met een andere zakenman uit de sportwereld en Valcke gesjoemeld bij de toekenning van de uitzendrechten van diverse grote toernooien. Al-Khelaïfi is behalve voorzitter van de Franse voetbalkampioen PSG ook de baas van het grote Qatarese mediabedrijf beIN Media Group.



Justitie in Zwitserland opende al in 2017 een onderzoek. Valcke zou zichzelf hebben verrijkt bij de toewijzing van de mediarechten voor de WK's van 2018, 2022, 2026 en 2030 en ook de toernooien om de Confederations Cup. Een deel van die rechten kwam bij het bedrijf van Al-Khelaïfi terecht. In ruil daarvoor mocht Valcke geruime tijd kosteloos een luxe villa op Sardinië bewonen die eigendom is van de Qatarees.