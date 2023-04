Openhartige Dante Vanzeir na racisme-rel: ‘Ik zei monkey tegen arbiter, in de zin van clown’

In een openhartig interview met de Belgische tv-zender Sporza heeft Dante Vanzeir uitgebreid teruggekeken op de racismerel van begin deze maand bij een voetbalwedstrijd van de New York Red Bulls. De 25-jarige Belg onthulde dat hij de scheidsrechter, de witte Amerikaan Ismir Pekmic, ‘monkey’ had genoemd, zonder erbij stil te staan wat de (racistische) lading van dat woord in de VS betekent.

Dante Vanzeir, spits van Major League Soccer-club New York Red Bulls, kreeg drie weken geleden een schorsing van zes wedstrijden en een boete opgelegd nadat hij een racistische uitspraak zou gedaan hebben tijdens een wedstrijd tegen San José Earthquakes. Hij moet ook een hersteltraject volgen.

,,Ik heb het n-woord niet gebruikt,” vertelde hij bij Sporza. ,,Ik zal je de situatie schetsen. De scheids floot voor een overtreding van mij. Ik ging met hem in discussie en erna richtte hij zich tot de spelers die op de grond lagen. Intussen gromde ik wat tegen mezelf over de arbiter: What a monkey. In de zin van wat een clown, wat een dommerik. Omdat ik vond dat hij de foute beslissing had genomen. Zo is de discussie ontstaan.”

Quote Ik heb nu tijd om het vertrouwen van mijn ploeggeno­ten, club en fans weer te heroveren Dante Vanzeir

De arbiter tijdens was de witte Amerikaan Pekmic, waardoor Vanzeir zich naar eigen zeggen niet realiseerde dat het woord een racistische bijklank had. ,, Ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat woord aanvallend zou zijn. Dat is ook duidelijk te zien aan mijn reactie op het veld. Ik werd direct benaderd door een aantal jongens op het veld omdat zij het gevoel hadden dat ik het tegen één van hen uitgesproken had. Maar dat was totaal niet het geval. Achteraf zag ik pas welke impact dat op hen had. Het spijt me dat ik er mensen mee kwetste en het zal nooit meer gebeuren.”

Vanzeir aanvaardt de sanctie. ,,Ik besef heel goed dat ik een fout maakte waar ik me tot op vandaag nog slecht bij voel. Ik heb nu de tijd om alles te verwerken en vooral om weer het vertrouwen van mijn ploeggenoten, club en fans te heroveren. Dat ik hen kan laten zien dat ik een goeie gast ben, die in zijn hoofd en hart vrij is van racisme.”