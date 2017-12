Opmars van herboren Crystal Palace zet door na ruime zege op Leicester

Dankzij die reeks, goed voor dertien punten, is de Londense formatie inmiddels gestegen naar de veertiende plek op de ranglijst. Voor Leicester was het een zware domper na vier overwinningen op rij.



Palace leidde bij de rust al met 2-0. De doelpunten kwamen op naam van de Belg Christian Benteke, die dit seizoen nog niet had gescoord, en Wilfried Zaha. Het waren tevens de eerste doelpunten van de Londense club deze competitie in een uitwedstrijd. Diep in de extra tijd zorgde invaller Bakary Sako voor de verrassende eindstand.



Leicester moest na een uur verder met tien man. De Nigeriaanse middenvelder Wilfred Ndidi kreeg zijn tweede gele kaart voor een fopduik.



Bij Crystal Palace mocht Jairo Riedewald in de 85ste minuut invallen. Patrick van Aanholt bleef op de bank.