Oppermachtig Spurs deelt dreun uit aan Chelsea

14 duels, 14 zeges PSG pakt ook zonder grote sterren volle buit

19:08 Paris Saint-Germain heeft ook zonder de geblesseerde sterspelers Kylian Mbappé en Neymar de perfecte reeks in de Franse Ligue 1 doorgezet. Door een vroeg doelpunt van Edinson Cavani won PSG thuis met 1-0 van Toulouse, waardoor de koploper nog altijd zonder puntenverlies is in de competitie: veertien wedstrijden, veertien overwinningen.