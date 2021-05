Opvallend: Copa América verplaatst naar door corona geteisterd Brazilië

De strijd om de Copa América zou in eerste instantie voor het eerst in de historie in twee verschillende landen gehouden worden: Colombia en Argentinië. Nadat Colombia door de aanhoudende protesten tegen de regering in dat land al afviel als gastland werd vanochtend bekend dat ook Argentinië ‘gezien de huidige situatie’ niet in staat was om het toernooi te organiseren.



De Verenigde Staten en Chili boden zich aan om als gastland te dienen, maar het is nu Brazilië dat de organisatie op zich neemt, twee weken voordat de eerste wedstrijd tussen Argentinië en Chili (13 juni) op het programma staat. De keuze voor Brazilië is verrassend te noemen. Het grootste land van Zuid-Amerika is van alle landen op het continent het zwaarst getroffen door het coronavirus.