Opvallend milde Mourinho wil niet dezelfde fouten maken als bij ManUnited

Nog drie jaar tot WK in Qatar: ‘Voor de mensen op zuidelijk halfrond heel mooi’

11:32 FIFA-voorzitter Gianni Infantino maakt een belofte voor het WK 2022 in Qatar, dat over exact drie jaar van start gaat. ,,Er zal geen racisme zijn tijdens het WK. Elke fan zal met open armen ontvangen worden in Qatar. Dit is niet alleen de FIFA-voorzitter die dat zegt, maar een volledige belofte van al onze partners in Qatar.”