Opvallende stap van Lewis Hamilton legt aantrekkingskracht van Chelsea bloot

Door Geert Langendorff



Lewis Hamilton moet rekening houden met opgetrokken wenkbrauwen van fans van Chelsea, mocht het consortium waarbij hij zich heeft gevoegd toestemming krijgen de club over te nemen. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 steunt rivaal Arsenal sinds hij kan lopen. Aan voormalig trainer Arsène Wenger refereerde Hamilton met ‘our boss’. De opvallende stap legt de aantrekkingskracht van Chelsea bloot.



De rivaal van Max Verstappen heeft net als Serena Williams beloofd 12 miljoen euro aan het bod van het consortium rond de Britse zakenman Martin Broughton toe te voegen. Hamilton krijgt in ruil voor zijn financiële injectie zeer waarschijnlijk een officiële rol bij Chelsea om diversiteit te promoten. De Engelsman geldt in het Verenigd Koninkrijk als een voortrekker op het gebied van gelijke behandeling.