Oranje-opponent Frankrijk spaart belangrijke tegen IJsland

• Frankrijk is al zeker van de groepswinst en speelt zaterdag tegen Nederland in de kwartfinale.

• IJsland moet winnen om door te gaan. Komt er geen winnaar bij Italië - België dan is een gelijkspel ook genoeg.

• Het duel wordt gespeeld in het New York Stadium van Rotherham.