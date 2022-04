Oranje trof twee WK-opponenten nog nooit: dit weten we over de groep van Nederland

Het Nederlands elftal weet welke landen het treft in de groepsfase van het WK. De loting in Qatar heeft uitgewezen dat Oranje gaat spelen tegen Qatar, Ecuador en Senegal. Wat weten we over deze nationale ploegen?

Senegal

Wanneer: 21 november

Bondscoach: Aliou Cissé

Aantal deelnames: 2

Beste prestatie: Kwartfinalist in 2002

Plek op FIFA-ranking: 20

Senegal is meer dan sterspeler Sadio Mané. De Liverpool-aanvaller zal natuurlijk vele ogen op zich gericht weten, maar het Afrikaanse land heeft met PSG-middenvelder Idrissa Gueye en Chelsea-keeper Édouard Mendy natuurlijk meer vedettes in huis.



De ploeg van bondscoach Aliou Cissé wist zich dinsdag te plaatsen voor het WK door in de play-offs in een veelbesproken strafschoppenreeks af te rekenen met Egypte. In de groepsfase van de Afrikaanse kwalificatiecyclus had Senegal zich eerder al ontdaan van Togo, Namibië en Congo-Brazzaville



Nederland speelde nooit eerder tegen Senegal. Het land is hier met name bekend door het bereiken van de kwartfinales op het WK 2002. Senegal was toen de sensatie van het toernooi door in de openingswedstrijd met 1-0 te winnen van titelverdediger Frankrijk. Doelpuntenmaker en eeuwige held Papa Bouba Diop overleed in 2020.

Volledig scherm Senegal. © AP

Ecuador

Wanneer: 25 november

Bondscoach: Gustavo Alfaro

Aantal deelnames: 3

Beste prestatie: Achtste finalist in 2006

Plek op FIFA-ranking: 46

In tegenstelling tot Senegal is Ecuador een ploeg zonder wereldsterren. De bekendste naam is vermoedelijk die van Enner Valencia. De Fenerbahçe-spits is de goalgetter van zijn land met 35 treffers in 75 duels. Rechtsachter Ángelo Preciado is bij onze zuiderburen een bekend gezicht, want hij is een vaste waarde bij KRC Genk.



Ecuador plaatste zich voor het WK in Qatar door als vierde te eindigen in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep, achter Brazilië, Argentinië en Uruguay. De ploeg van bondscoach Gustavo Alfaro maakte indruk door zowel Brazilië als Argentinië een keer op 1-1 te houden en door met 6-1 de vloer aan te vegen met Colombia.



Nederland nam het tweemaal eerder op tegen Ecuador, beide keren vriendschappelijk. In 2006 werd met 1-0 gewonnen door een treffer van Dirk Kuyt en een assist van Martijn Meerdink, die zijn eerste en enige interland speelde. In 2014 werd het 1-1 door goals van Jefferson Montero en Robin van Persie.

Volledig scherm Ecuador. © Pool via REUTERS

Qatar

Wanneer: 29 november

Bondscoach: Félix Sánchez Bas

Aantal deelnames: 0

Beste prestatie: -

Plek op FIFA-ranking: 51

Bondscoach Félix Sánchez Bas zal komend WK aantreden met een ploeg zonder grote namen. Alle spelers uit de huidige selectie van Qatar komen uit in de competitie van het eigen land. Overigens doet het Golfstaatje niet moeilijk over het naturaliseren van spelers: ongeveer de helft van de selectie is in een ander land geboren.



Qatar is het enige onbeschreven blad op het komende WK. Het mag als gastland debuteren, hoewel het goed mogelijk is dat kwalificatie via de reguliere weg ook was gelukt. Qatar is - mede door de komst van de 'buitenlandse’ spelers - een Aziatische ploeg om rekening mee te houden. In 2019 werd de Asian Cup gewonnen.



Ook tegen Qatar speelde Nederland nog nooit een officiële wedstrijd. De afsluitende ontmoeting in de groepsfase van het WK wordt de eerste keer dat beide landen elkaar treffen.

Volledig scherm Qatar. © REUTERS

Bekijk hieronder onze voetbalvideo’s: