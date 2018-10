'Oranjeloos' AS Roma met moeite langs Empoli

Steven N'Zonzi kopte in de eerste helft raak uit een vrije trap en Edin Dzeko maakte er in de slotfase 0-2 van nadat hij had geprofiteerd van laks optreden in de defensie van Empoli. Francesco Caputo miste namens Empoli na een klein uur een strafschop. Caputo schoot over.



Voor AS Roma is het de vierde zege op een rij. Dinsdag werd Viktoria Plzen in de Champions League met 5-0 verslagen en daarvoor won het met 3-1 van stadgenoot Lazio en met 4-0 van Frosinone.