Origi bezorgt Liverpool in 96ste minuut zege in derby tegen Everton

VideoLiverpool blijft in het spoor van koploper Manchester City, dat twee punten meer heeft. De ploeg van Jürgen Klopp won op Anfield met 1-0 in de 232ste editie van de Merseyside Derby tegen Everton. De Belgische spits Divock Origi maakte in de 96ste minuut op bizarre wijze de winnende goal.

Er zouden vier minuten extra tijd zijn, maar na 95 minuten spelen 15 seconden spelen viel er dan toch nog een goal op Anfield. Een hoog schot van Virgil van Dijk viel op de lat, waarna invaller Origi de winnende goal maakte. Liverpool-trainer Jürgen Klopp rende uit dolle vreugde vervolgens het veld in en vierde het doelpunt met zijn Braziliaanse doelman Alisson, die een aantal goede reddingen verrichte.

Everton speelde op Anfield namelijk een sterke wedstrijd en kreeg zelfs een paar goede kansen, maar ging uiteindelijk toch weer onderuit op bezoek bij de grote buurman. De laatste zege van Everton op Anfield dateert alweer van 27 september 1999. ,,Ik denk dat we verdiend hebben gewonnen en de grootste kansen hebben gehad. Ik raakte de bal niet al te best, maar uiteindelijk kwam hij op de lat en Divock stond gelukkig op de goede plek om de bal nog binnen te tikken,” zei Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk. ,,Everton speelde heel anders dan vorig seizoen: veel aanvallender en met veel meer risico in hun spel. Daar hadden we dus wel moeite mee, maar dat is eenvoudig als je tegen een goed team speelt. We kijken niet al te veel naar City. We proberen zoveel mogelijk naar onszelf te kijken.”

Opnieuw derbyzege in slotminuut

Op 5 januari van dit jaar won Liverpool op Anfield ook al in de slotminuut van Everton, toen met 2-1 in de derde ronde van de FA Cup. Destijds was Virgil van Dijk de matchwinner bij zijn debuut voor Liverpool. Naast aanvoerder Van Dijk deed ook middenvelder Georginio Wijnaldum het gehele duel mee bij Liverpool, dat dit seizoen in de Premier League nog altijd geen wedstrijd verloor. The Reds hebben 36 punten, City staat op 38 punten.

Everton blijft zesde in de Premier League met 22 punten, maar wel een beter doelsaldo dan nummer zeven Manchester United. Tottenham Hotspur zakte vanmiddag naar de vijfde plaats, nadat het met 4-2 won in de North London Derby bij Arsenal. Eerder op de dag won Chelsea op Stamford Bridge al met 2-0 in de Londense derby tegen Fulham. Chelsea staat vijf punten achter op Liverpool en zeven punten op Manchester City, de twee ploegen die na veertien competitieduels allebei nog ongeslagen zijn in eigen land.

