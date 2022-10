Orkun Kökçü na remise Feyenoord: ‘Als je met de rug tegen de muur staat, kan tegengoal zo vallen’

Orkun Kökçü baalde na afloop van het gelijkspel van Feyenoord bij Midtjylland ( 2-2 ). Maar de captain was ook realistisch. ,,Gezien het spelbeeld is deze uitslag wel terecht.”

Kökçü verscheen voor de camera van Veronica en analyseerde de wedstrijd. De aanvoerder van Feyenoord vond het jammer dat zijn ploeg de comfortabele voorsprong (0-2 bij rust) nog uit handen gaf. ,,Gezien het spelbeeld is een gelijkspel wel terecht, maar als de goal zo laat valt, dan is dat wel zuur natuurlijk", zei de Turks international.

Hij probeerde te verklaren waarom Feyenoord het zo lastig had in Herning. ,,Zij zetten heel goed en hoog druk. Wij hielden de bal niet goed genoeg bij ons. Ik ook. Dan kom je er gewoon niet doorheen", stelde Kökçü, die na een uur spelen naar de kant ging vanwege pijntjes. ,,En als je dan met de rug tegen de muur staat, dan de ztegengoal ieder moment vallen. Al stel je je er wel op in om die overwinning over te streep te trekken.”

Volledig scherm Arne Slot geeft instructies aan zijn ploeg. © ANP / EPA

Zorgen om Idrissi

Ook coach Arne Slot blikte terug op de avond in Herning. ,,Als we eerlijk zijn, denk ik dat wij de meest gelukkige met het gelijkspel. We zijn de hele wedstrijd de minder geweest en dat we met 0-2 voorstonden bij rust was het een geschenk. Dat we gingen winnen was nog geen uitgemaakte zaak", zei de trainer van Feyenoord bij Veronica. ,,Als je na zo'n voorsprong alsnog gelijk speelt, is dat een teleurstelling. Maar dat is ook de enige reden.”

Slot was kritisch op zijn ploeg. ,,We hebben nog een lange weg te gaan wat betreft zuiverheid aan de bal. Bovendien kunnen wij de tegenstander in wedstrijden met deze weerstand nog niet de druk opleggen, zoals vorig jaar.” Daarom kom het Feyenoord-kamp wel leven met een punt. De Rotterdammers behielden de koppositie in groep F.

Slot vreest dat hij voorlopig niet kan beschikken over Oussama Idrissi. De buitenspeler viel na een half uur spelen uit. Idrissi wilde aanzetten voor een sprint, maar greep toen naar zijn bovenbeen en moest zich met een spierblessure laten vervangen. ,,Dat ziet er slecht uit. Het zou mij verbazen als hij voor de winterstop nog in actie kan komen”, zei trainer Arne Slot. De winterstop begint dit seizoen al vroeg in verband met het WK voetbal in november in Qatar.

Programma Europa League

Standen Europa League

Statistieken Europa League

Programma Conference League

Standen Conference League

Statistieken Conference League

