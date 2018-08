Ossenaar Groeneveld helpt Club Brugge met twee goals aan zege

Groeneveld trok in de derde minuut vanaf de linkerflank naar binnen en krulde de bal om doelman Thomas Kaminski van Kortrijk in de hoek. Vijf minuten later maakte de jeugdinternational van Jong Oranje op nagenoeg dezelfde wijze ook de 2-0. Groeneveld, die bij Club Brugge met zijn tweede naam Danjuma op de rug speelt, kreeg een kwartier voor tijd een publiekswissel. Siebe Schrijvers had na een uur de 3-0 voor zijn rekening genomen.



Met Stefano Denswil en aanvoerder Ruud Vormer stonden nog twee Nederlanders in de basis bij Club Brugge, dat de eerste twee competitieduels ook al had gewonnen. De ploeg van trainer Ivan Leko opende vorige maand het Belgische voetbalseizoen met winst van de Supercup tegen bekerwinnaar Standard Luik (2-1).