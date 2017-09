Ossenaar Janssen bekroont basisplek met eerste goal voor Fenerbahçe

In de tweede helft wist Janssen ook een strafschop te versieren. Hoewel hij zelf een specialist is, werd de penalty genomen en benut door Giuliano.



Vorige week maakte de 23-jarige spits al zijn debuut tegen Istanboel Basaksehir (2-3 nederlaag). Hij speelde toen de laatste 27 minuten mee. Vanavond stond Janssen vanaf minuut één binnen de lijnen en dat vertrouwen betaalde hij uit. De wedstrijd is om 19.00 uur begonnen en is nu nog bezig.



Fenerbahçe nam Janssen afgelopen zomer op huurbasis over van Tottenham Hotspur.