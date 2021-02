Oud-Ajacied Van Damme zet op 37-jarige leeftijd punt achter carrière

Van Damme, oud-international van België, speelde van 2001 tot 2004 voor Ajax. Hij kwam 32 keer uit voor de Rode Duivels, voor het laatst in 2013. Hij speelde ook in Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten.



,,Ik wil op de eerste plaats de clubs bedanken die me alle kansen gegeven hebben”, zegt Van Damme. ,,Ik had mijn kinderen beloofd geen verre bestemmingen meer te overwegen en aangezien er dichterbij niets interessant voorbij kwam, betekent dit het einde. Ik heb daar vrede mee. Het was prachtig, maar laat ons eerlijk zijn: er is meer in het leven dan alleen maar dit mooie spelletje.”