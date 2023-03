Oud-bondscoach Roy Hodgson (75) keert bij Crystal Palace terug als trainer

De clubleiding besloot eind vorige week om Vieira te ontslaan, nadat Crystal Palace drie keer op rij met 1-0 had verloren. Het vertrek van de Fransman had niet direct het gewenste effect. Zonder Vieira ging de Londense club zondag met 4-1 onderuit bij koploper Arsenal.

Crystal Palace hoopt dat Hodgson met al zijn kennis en ervaring de club in de Premier League kan houden. Hodgson neemt zijn assistent Ray Lewington mee. Zij werkten tussen 2017 en 2021 ook al samen op Selhurst Park.

,,We zitten in een heel uitdagende periode”, zegt voorzitter Steve Parish. ,,We geloven dat de ervaring en de kennis van deze club die Roy en Ray met zich meebrengen ons in de Premier League kunnen houden.” De verschillen onderin zijn bijzonder klein. Crystal Palace heeft slechts 4 punten meer dan Southampton, dat op de twintigste en laatste plaats staat. Hodgson zit op 1 april voor het eerst weer op de bank in de thuiswedstrijd tegen Leicester City, dat ook tegen degradatie strijdt.

Hodgson, oud-jeugdspeler van Crystal Palace, is al sinds 1976 actief als trainer. Hij werkte bij onder meer Internazionale, Fulham, Liverpool en Watford. Hodgson was bondscoach van Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten, Finland en Engeland.

Oud-Ajacied Jaïro Riedewald behoort tot de selectie van Crystal Palace. Hij kwam dit seizoen slechts vier keer als invaller in actie in de Engelse competitie.

Sevilla neemt afscheid van Sampaoli

Sevilla heeft oefenmeester Jorge Sampaoli na vijf maanden ontslagen. Na de nederlaag zondag bij Getafe (2-0) staat de club op de veertiende plaats nog maar net boven de degradatiezone in La Liga.

Sampaoli, die bezig was aan zijn tweede periode bij Sevilla, is de tweede coach die dit seizoen wordt ontslagen door de club. In oktober volgde hij de Spanjaard Julen Lopetegui op, die moest vertrekken na de tegenvallende resultaten in de eerste maanden van het seizoen.

Sampaoli leidde Sevilla in 31 wedstrijden. Daarvan won zijn ploeg er dertien en verloor het er twaalf. Ondanks de teleurstellende prestaties in La Liga heeft Sevilla wel de kwartfinales van de Europa League bereikt, nadat eerder PSV was uitgeschakeld. Daarin neemt Sevilla het op tegen het Manchester United van trainer Erik ten Hag.

