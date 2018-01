Oud-Feyenoorder Elmander (36) zegt voetbal vaarwel

De Zweedse aanvaller maakte als tiener naam bij Holmalunds IF en Örgryte IS. Elmander brak vrijwel gelijktijdig door met Zlatan Ibrahimovic, het pareltje van Malmö FF. De toenmalige clubleiding van Feyenoord zag het meer zitten in Elmander en won in 2000 de strijd met heel wat andere Europese clubs om de handtekening van de Zweedse tiener. Ibrahimovic kwam een jaar later ook naar Nederland, om bij Ajax te gaan voetballen.



Elmander wist de hooggespannen verwachtingen in De Kuip nooit helemaal waar te maken. Hij had wel een aandeeltje in het binnenhalen van de UEFA Cup in 2002. Elmander deed in de finale tegen Borussia Dortmund als invaller een kwartier mee. De Zweed speelde daarna een tijdje op huurbasis voor NAC Breda. Via Brøndby, Toulouse, Bolton Wanderers, Galatasaray en Norwich City keerde hij vorig jaar terug bij zijn oude club Örgryte IS. Elmander speelde 85 interlands, waarin hij twintig doelpunten maakte.