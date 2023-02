Oud-Feyenoorder Senesi scoort tegen Newcastle

RB Leip­zig-aanvoerder mist topper vanwege stamceldo­na­tie: ‘Kans om mensenle­ven te redden’

RB Leipzig mist zaterdag mogelijk aanvoerder Willi Orban in de topper in de Bundesliga tegen Union Berlin. De reden is dat de 30-jarige Hongaar woensdag in Dresden stamcellen doneert. Sinds afgelopen zaterdag krijgt hij voorbereidende injecties. Bij zo’n ingreep wordt aangeraden tot tien dagen niet te sporten.

7 februari