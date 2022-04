Oud-keepster Hope Solo opgepakt op verdenking van kindermishandeling en rijden onder invloed

Hope Solo is eerder deze week gearresteerd in North Carolina. De voormalig keepster van het nationale elftal van de Verenigde Staten wordt aangeklaagd voor kindermishandeling, verzet bij haar arrestatie en rijden onder invloed, aldus de politie.

Agenten arresteerden Solo op de parkeerplaats van een Walmart in Winston-Salem terwijl ze met haar twee kinderen in het voertuig zat. Volgens een getuige zou ze zeker een uur met draaiende motor hebben gezeten, niet in staat om weg te rijden. Een gewaarschuwde politieman bespeurde een alcohollucht, maar Solo weigerde een blaastest. Daarop is ze meegenomen en heeft ze bloed moeten afstaan. Uiteindelijk werd zij weer vrijgelaten uit het Forsyth County Law Enforcement Detention Center.

,,Op advies van de advocaten kan Hope niet over deze situatie praten", reageerde haar raadsman. ,,Maar ze wil dat iedereen weet dat haar kinderen haar leven zijn, dat ze onmiddellijk werd vrijgelaten en nu thuis is bij haar familie, dat het verhaal sympathieker is dan de aanvankelijke beschuldigingen suggereren, en dat ze uitkijkt naar haar kans om zich tegen deze beschuldigingen te verdedigen.”

Vanwege de naderende vervolging wordt er op dit moment geen andere informatie over de arrestatie vrijgegeven, aldus de politie.

Volledig scherm Hope Solo in actie in 2016. © AP

De 40-jarige Solo speelde meer dan 200 interlands voor de VS, werd wereldkampioen in 2015 en pakte goud op de Olympische Spelen van 2008 en 2012. Tot vier keer toe werd ze uitgeroepen tot beste keepster van de wereld. Ze verscheen in veel grote talkshows en op de voorpagina's van talloze tijdschriften.

Solo is getrouwd met voormalig American football-speler Jerramy Stevens en kreeg met hem in 2020 een tweeling. Ze kwam al eerder wegens geweldpleging in aanraking met de politie. Stevens werd al eerder opgepakt wegens rijden onder invloed.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Hope Solo (@hopesolo) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.