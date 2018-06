Oud-PSV'er Timmy Simons verder als assistent bij Club Brugge

,,Het zal goed zijn om nog altijd dicht bij deze spelersgroep te staan, waar we al zoveel mooie dingen mee verwezenlijkt hebben.'' De 94-voudig international van de 'Rode Duivels' kwam afgelopen seizoen slechts sporadisch in actie voor Club Brugge, dat kampioen van België werd. Simons mocht in de laatste competitiewedstrijd wel in de basis starten, met om zijn arm de aanvoerdersband die doorgaans toebehoort aan Ruud Vormer.



Simons speelde in zijn lange carrière meer dan duizend wedstrijden, voor onder meer PSV, 1. FC Nürnberg en vooral voor Club Brugge.