Oude bekenden uit eredivisie maken het Barcelona lastig in Sociedad

Vanaf het begin liep Barcelona achter de feiten aan in Sociedad. Mikel Oyarzabal mocht al na 12 minuten aanleggen voor een strafschop na een handsbal van Clément Lenglet en faalde niet. Onder aanvoering van Real Madrid-huurling Martin Ødegaard, de afgelopen seizoenen namens sc Heerenveen en Vitesse actief in de eredivisie, bleef de nummer 4 in La Liga lang de gevaarlijkste ploeg.



De gelijkmaker van Antoine Griezmann kwam dan ook uit de lucht vallen. Na een razendsnelle uitbreek werd de Fransman op maat bediend door Luis Suárez waarna het stiftje, Griezmann's handelsmerk, doelman Alex Remiro te machtig was. Griezmann juichte niet uit respect voor de club waar hij zijn loopbaan begon.



Na de pauze ging een onbevangen Sociedad vrolijk verder met het bestoken van Marc-André ter Stegen's doel. Het doelpunt viel echter opnieuw aan de andere kant. Suárez tikte simpel binnen na voorbereidend werk van Sergio Busquets en Lionel Messi. Alexander Isak, een andere oude bekende uit de eredivisie, tekende tien minuten later uit de rebound voor de verdiende gelijkmaker. Sociedad kreeg daarna nog enkele grote kansen op de zege, maar gescoord werd er niet meer in het Anoeta Stadium.



Barcelona loopt door het gelijkspel maar een puntje uit op concurrent Real Madrid, dat morgen nog in actie komt tegen Valencia. Bekijk hier alle uitslagen, het programma en de stand in La Liga.