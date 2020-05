Overname Newcastle mogelijk op de tocht na rapport WTO over piraterij

De WTO heeft bevestigd dat de Saoedi’s de drijvende kracht zijn achter de grote piratenzender beoutQ, schrijft The Guardian. De FIFA, UEFA, Premier League en La Liga zetten eerder al juridische stappen tegen de zender die illegaal wedstrijden uitzendt, maar zij vingen telkens bot. Nu oordeelt de WTO dat de staat Saudi-Arabië wel degelijk BeoutQ bestuurt. Het 130 pagina’s tellende rapport is nog niet officieel gepubliceerd.

Slecht nieuws voor Bin Salman, die als kroonprins duidelijk gelinkt is aan het beleid van de Saoedische staat? In principe wel. Door het besturen van BeoutQ wordt internationaal recht geschonden. Nieuwe investeerders in de Premier League worden niet toegelaten als zij een misdrijf hebben gepleegd dat ook in Groot-Brittannië strafbaar is. Valse informatie indienen bij de Premier League is eveneens verboden. Saudi-Arabië en de mogelijke overnemers van Newcastle, waaronder dus kroonprins Bin Salman, ontkennen alles.

Saoedi-Arabië beweert dat Cuba en Colombia BeoutQ hadden opgericht. Later werd echter duidelijk dat BeoutQ zijn livestreams uitzendt via de Arabsat-satelliet, die in handen is van Saoedi-Arabië. Na die onthulling werd BeoutQ verwijderd van de Arabsat, maar de piratenzender kan desondanks voetbalwedstrijden van alle grote competities blijven uitzenden. In een rapport van de Europese Commissie werd begin dit jaar aangegeven dat Saoedi-Arabië er niet in slaagt om het platform aan banden te leggen. De regering van de VS heeft BeoutQ op de lijst van ‘beruchte markten voor namaak en piraterij’ staan.

Of dit alles genoeg is om de overname van Newcastle United voor 340 miljoen euro tegen te houden is maar zeer de vraag. Een journalist van The Telegraph en een van The Guardian die het nieuws naar buiten bracht zijn het er op Twitter over eens: Het is een ingewikkelde zaak, maar uiteindelijk zal de overname hoogstwaarschijnlijk wel doorgaan.

Het is aan het bestuur van de Premier League om de knoop door te hakken. Die beslissing wordt op korte termijn verwacht.