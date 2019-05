Paderborn promoveert ondanks nederlaag op doelsaldo naar Bundesliga

Video Messi breekt opnieuw de grens van 50 goals in seizoen

17:58 Met zijn twee goals in de uitwedstrijd Eibar (2-2 bij rust) heeft Lionel Messi zijn seizoenstotaal naar 50 goals getild. De 31-jarige Argentijn staat nu op 50 doelpunten in 49 wedstrijden in alle competities.