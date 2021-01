Palmeiras ondanks verlies wel naar finale Copa Libertadores

Vijfde finalePalmeiras heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores. De Braziliaanse club verloor weliswaar in eigen stadion in São Paulo de return tegen River Plate met 2-0, maar een week eerder hadden de Brazilianen in Argentinië met 3-0 gewonnen.

River Plate, in 2018 winnaar van het belangrijkste toernooi van Zuid-Amerika en een jaar later verliezend finalist tegen Flamengo, bracht Palmeiras tijdens het tweede duel wel aan het wankelen. Bij rust leidde de ploeg van trainer Marcelo Gallardo al met 2-0.

Palmeiras kreeg in de tweede helft hulp van de VAR. De 3-0 van River Plate werd afgekeurd vanwege buitenspel en op advies van de videoarbiters draaide de scheidsrechter ook zijn beslissing terug om een strafschop te geven aan de Argentijnse club, die in de laatste 20 minuten met tien man speelde. ,,Het was niet onze beste wedstrijd, maar we hebben het gehaald”, zei doelman Weverton van Palmeiras. ,,Er zijn van die dagen dat de hand van God helpt: de bal vliegt dan net naast, een penalty wordt teruggedraaid en een doelpunt afgekeurd.”

Volledig scherm Rafael Santos Borre verschalkt doelman Weverton en zet River Plate op 0-2. © AFP

Winst in 1999

De tienvoudig kampioen van Brazilië won de Copa Libertadores, het belangrijkste toernooi voor clubs in Zuid-Amerika één keer. Dit was in in 1999. Drie keer trok Palmeiras in de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League in de finale onderuit.

De ploeg van de Portugese trainer Abel neemt het eind deze maand in de finale in het Maracanã-stadion van Rio de Janeiro op tegen Santos of Boca Juniors. Na de 0-0 van vorige week in Argentinië is woensdagavond de return van dat tweeluik. De winnaar van het toernooi mag volgende maand in Qatar meedoen aan het WK voor clubs, waar Bayern München als winnaar van de Champions League aan meedoet.

