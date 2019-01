Paris Saint-Germain loopt pas laat weg bij Stade Rennes

Video Cancelo en Ronaldo scoren bij comeback Juventus tegen Lazio

23:01 Juventus heeft vanavond met de nodige pijn en moeite de uitwedstrijd bij Lazio gewonnen. Na een comeback werd het 1-2 in Stadio Olimpico in Rome. De Portugezen João Cancelo en Cristiano Ronaldo maakten de goals voor de koploper in de Serie A.