Paris Saint-Germain rest van het seizoen zonder verdediger Nuno Mendes

Vrouwen FC Barcelona mogen zich gaan opmaken voor Champions Lea­gue-finale in Eindhoven

De vrouwen van FC Barcelona hebben zich als eerste weten te plaatsen voor de finale van de Champions League. Over twee wedstrijden was het de betere van Chelsea. Het duel in Camp Nou eindigde in een 1-1 gelijkspel, waardoor de 0-1 van een week eerder in Londen doorslaggevend was. Wederom speelde de Noorse topspeelster Caroline Graham Hansen een sleutelrol.