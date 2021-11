Paris Saint-Germain voorkomt blamage en treurt om blessure Neymar

Pas in de slotfase zorgden Ángel Di María en Marquinhos voor het verschil. Lionel Messi zorgde voor alle drie de assists bij Paris Saint-Germain. Sergio Ramos maakte zijn langverwachte debuut voor de miljardenploeg uit Parijs. Hij verruilde afgelopen zomer Real Madrid na 671 wedstrijden voor PSG, maar vanwege blessures moest hij zijn debuut steeds uitstellen. Ramos debuteerde afgelopen week al in de selectie van PSG, maar de 35-jarige verdediger uit Camas mocht niet invallen tegen Manchester City in de Champions League. Georginio Wijnaldum ontbrak bij PSG vanwege een knieblessure. Xavi Simons zat vandaag wel op de bank.

Neymar was er wel bij, maar viel in de slotfase uit, toen zijn linkerenkel lelijk dubbelklapte. Hij ging er in de 86ste minuut met een brancard vanaf. Waarschijnlijk liep de Braziliaan een kwetsuur op aan zijn enkelbanden. Mauricio Pochettino wil de resultaten van de scan afwachten, maar gaf na de wedstrijd al aan dat hij hoopt te vrezen dat de Braziliaan opnieuw voor lange tijd uit de roulatie zal zijn. Neymar verliet het stadion op krukken.



PSG verstevigde de koppositie in de Ligue 1. OGC Nice, de huidige nummer twee, volgt al op 14 punten. De ploeg van Calvin Stengs, Pablo Rosario en Justin Kluivert gaat woensdagavond op bezoek in het Parc des Princes in Parijs.