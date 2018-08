Parma begint seizoen gewoon op nul punten

Hateboer leidt zege Atalanta Bergamo in met treffer

20:26 Hans Hateboer heeft Atalanta Bergamo met een doelpunt richting de play-offs van de Europa League geschoten. De tweevoudig international van Oranje zorgde in de achttiende minuut voor de gelijkmaker tegen Hapoel Haifa, dat vroeg in de wedstrijd op voorsprong was gekomen. Atalanta liep vervolgens uit naar een overtuigende zege in Haifa: 1-4.