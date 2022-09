Paul Scholes bewondert ‘moed’ Erik ten Hag: ‘Opbouwen, balbezit, hij zag snel dat dat bij Manchester United niet ging’

Scholes was er in 2013 nog bij toen United onder Sir Alex Ferguson voor het laats kampioen werd. ,,We wisten toen al dat Manchester City en ook Liverpool eraan kwamen. We wisten dat het moeilijk zou gaan worden. Er kwamen nieuwe managers en die kochten gewoon slechte spelers”, is de ex-international duidelijk in gesprek met Gary Neville voor The Overlap. ,,Louis van Gaal kwam met een woord dat ik haat in het voetbal: een filosofie. Ik haat dat dat woord gebruikt wordt. Ik snap dat managers met hun eigen filosofie komen, maar ik vind dat United een eigen filosofie moet hebben. En een manager zou die moeten respecteren.”

,,Louis van Gaal kwam (in 2014, red.) en die wilde op balbezit spelen. Maar volgens mij is Manchester United geen club die op balbezit speelt. Dat zijn we niet in grote wedstrijden. Dan ging het ons om kansen creëren en doelpunten maken. Niet om ervoor zorgen dat het mooi was om naar te kijken.”

,,Volgens mij wordt het publiek op Old Trafford nerveus als de keeper in zijn eigen strafschopgebied een verdediger aan wil spelen. Dat vinden ze niks. Dat past niet in de filosofie van Manchester United. Dat past bij Barcelona, Manchester City, Ajax.”

,,Na de wedstrijd tegen Brentford (4-0 nederlaag, red.) realiseerde Ten Hag zich dat hij niet de spelers heeft om zo te spelen. Hij kon dat bij Ajax wel doen, natuurlijk, die hebben niet de beste tegenstanders. Maar na die wedstrijd tegen Brentford veranderde er iets. Hij zag dat het gewoon niet kon, omdat het gewoon Manchester United niet is. Dat er directer gevoetbald moet worden.”

,,Raphael Varane is altijd een goede speler geweest, maar geen goede voetballer. David de Gea is geen grote voetballer. Speel dus naar je sterktes en dat zijn de aanvallende spelers. Je moet de nieuwe manager bewonderen voor het meer directe spel. Ik ben wel onder de indruk van wat ik tot nu toe heb gezien van Ten Hag. Sinds de wedstrijd tegen Brentford spelen ze directer. Zorg gewoon dat de bal snel voorin is bij de beste speler. Zet Christian Eriksen centraal op het middenveld, een speler die de voorhoede in kan spelen. Ten Hag moest Harry Maguire er wel naast zetten, dat was moedig. Hij is een moedige manager.”

Ten Hag geeft achterin doorgaans de voorkeur aan Varane en oud-Ajacied Lisandro Martínez. In zijn vorige drie seizoenen bij United was de 29-jarige Maguire doorgaans wel basisspeler.

De eerste wedstrijd van United na de interlandbreak is de stadsderby met Manchester City op 2 oktober. Bekijk hier de stand van zaken in de Premier League.