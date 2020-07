Pavard mogelijk enige tijd uit roulatie bij Bayern

,,We weten op dit moment nog niet wat precies de diagnose is en hoe lang hij er mogelijk uit ligt", zei trainer Hansi Flick na de training.



Bayern neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen Chelsea. De eerste wedstrijd in Londen werd in februari al met 3-0 gewonnen. Op 8 augustus is de return in Duitsland. In aanloop naar de hervatting van de Champions League speelt Bayern nog een oefenwedstrijd tegen Olympique Marseille.



Onlangs verzekerde Bayern zich al van de landstitel en de Duitse beker.