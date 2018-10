Payet vervangt Fekir in Franse selectie

De aanvoerder van Olympique Lyon moest gisteren in de Franse competitie tegen Paris Saint-Germain al na een paar minuten spelen naar de kant. Zonder Fekir incasseerde Lyon in het Parc des Princes een pijnlijke nederlaag, vooral dankzij vier doelpunten van Kylian Mbappé: 5-0.

Bondscoach Didier Deschamps heeft Dimitri Payet van Olympique Marseille opgeroepen als vervanger van Fekir. De wereldkampioen oefent donderdag in Guingamp tegen IJsland en speelt vijf dagen later in het Stade de France voor de Nations League tegen Duitsland.



De ploeg van Deschamps begon die nieuwe landencompetitie vorige maand met een gelijkspel in München tegen de Duitsers (0-0) en versloeg daarna Oranje in Parijs met 2-1. Zaterdag treffen het Nederlands elftal en Duitsland elkaar in Amsterdam.