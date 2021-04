Pech voor Pelé: Maracanã wordt toch niet naar hem vernoemd

Commotie in Rio de Janeiro: Maracanã wordt Koning Pelé Stadion

10 maart In Rio de Janeiro is onder voetballiefhebbers grote commotie ontstaan nadat het parlement van de deelstaat dinsdagavond besloot de naam van het iconische stadion Maracanã te veranderen. Het voetbalbolwerk moet de naam krijgen van Pelé, de beroemdste Braziliaanse voetballer ooit, die met zijn land onder meer drie keer wereldkampioen werd. ‘Edson Arantes do Nascimento – Koning Pelé Stadion’, moet de officiële naam worden, vindt een meerderheid van de parlementariërs.