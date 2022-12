Pelé ‘sterk en hoopvol’ ondanks slechte berichten over gezondheid, voetbalsterren bidden voor ‘de koning’

Eerder op zaterdag meldde het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo al dat Pelé nog steeds wordt behandeld en in stabiele toestand verkeert. Die mededeling kwam na berichtgeving van de krant Folha, die meldde dat de chemotherapie van Pelé is gestopt. Hij zou alleen nog palliatieve zorg krijgen, zodat de voormalig topvoetballer zo min mogelijk pijn heeft. Het icoon zelf reageerde op zijn gezondheidssituatie op social media: ,,Ik wil dat iedereen positief en rustig blijft. Ik volg mijn normale behandelingen.” Pelé voelt zich ondanks de ziekenhuisopname ‘sterk en heel hoopvol’.

Bij hem werd vorig jaar darmkanker geconstateerd. De Braziliaan, die met zijn land drie keer wereldkampioen werd, onderging in september 2021 een operatie waarbij een tumor werd verwijderd en lag daarna geruime tijd in het ziekenhuis. Pelé keerde sindsdien regelmatig terug in het ziekenhuis voor behandeling. Eerder deze week werd hij ook weer opgenomen, in São Paulo.

Pelé, die wordt gezien als een van de beste voetballers ooit, liet zelf via Instagram weten dat het om een reguliere, maandelijkse controle ging. Volgens de krant Folha de S.Paulo kampt hij echter met uitzaaiingen in onder meer zijn darmen, longen en lever, en slaat de chemotherapie niet aan. Het ziekenhuis en de familie van Pelé willen daar niets over zeggen.

Zijn dochter deelde via Instagram wel steunbetuigingen aan Pelé. Zo ontrolden Braziliaanse voetbalfans vrijdag voor de aftrap van de laatste groepswedstrijd op het WK in Qatar tegen Kameroen een groot spandoek met daarop de tekst ‘Pelé, get well soon’ (word snel beter). Die tekst stond ook geprojecteerd op een groot gebouw in Doha. Pelé zette daarvan een foto op zijn Instagram-account en bedankte voor de steun.

De voetballer, die in 2000 door de wereldvoetbalbond FIFA samen met Diego Maradona werd uitgeroepen tot speler van de eeuw, tobt al zo’n tien jaar met zijn gezondheid. Zo onderging Pelé diverse operaties aan zijn heup. In 2016 zou hij bij de opening van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro de olympische vlam ontsteken, maar toen moest hij wegens fysieke ongemakken op het laatste moment verstek laten gaan. De steeds schaarser wordende publieke optredens werden meestal gedaan in een rolstoel. Volgens zijn zoon Edinho kampte zijn vader mede daardoor met depressiviteit.

Met 77 doelpunten is Pelé nog altijd de topscorer aller tijden van het Braziliaanse elftal. Neymar, nu met Brazilië actief op het WK, staat wel op het punt dat record over te nemen. Hij scoorde 75 keer voor de ‘Seleção’.

Volledig scherm Fans van Brazilië ontrolden gisteren voor het WK-duel met Kameroen een groot spandoek met daarop de tekst ‘Pelé, get well soon!’ © AFP

De voetbalwereld betuigd ondertussen massaal steun. De Franse sterspeler Kylian Mbappé schreef op Twitter te ,,bidden voor de koning”. Oud-international Rivaldo van Brazilië gebruikte vergelijkbare woorden: ,,Wees sterk, koning.”

Rodrygo, die op dit moment met Brazilië op het WK voetbal in Qatar speelt, schreef ,,Wees sterk, koning Pelé! Ik bid en juich voor je herstel!” op Twitter.

